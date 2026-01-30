Замминистра культуры: «Концепция «Азербайджанская культура - 2040» - важный этап в развитии культуры страны»

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимает участие заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, заявивший следующее: «Концепция культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040» - это важный момент и этап в развитии культуры страны. Отмечу, что Концепция охватывает не только Министерство культуры, но и другие ведомства. В воплощении ее в жизнь важна и роль СМИ. Данный проект охватит сферы культуры, развитие и пропаганда которых будут проводиться актуальными современными методами и способами».

Заместитель министра подчеркнул, что Концепция разрабатывалась в течение нескольких лет профессиональной командой, которая учла все ранее озвученные на проводимых Министерством культуры многочисленных форумах идеи и другие важные моменты, преобразовав их в общий концепт.

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.