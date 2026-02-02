 В Баку пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:25 - Сегодня
В Азербайджанском национальном музее ковра пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети»

5 февраля в Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети». Выставка организована Комитетом культуры Национального собрания, Министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем ковра с целью пропаганды национально-духовных, культурных ценностей, исторической памяти и благотворительных традиций.

На выставке будут представлены образцы национального наследия, подаренные Зиринской Джума-мечети в разные периоды различными людьми, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального музея ковра.

В экспозиции будут представлены ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, художественный металл, одежда и вышивка, экземпляры Корана, а также редкие рукописные книги. Большинство этих экспонатов, возраст которых составляет более ста лет, созданы азербайджанскими мастерами.

Представленные на выставке образцы историко-культурного наследия являются не только памятью прошлого, это также пример сохранения благотворительной традиции Азербайджана. Сохранение же их в мечетях, отражает высокое внимание к национальным ценностям, а также является выражением идей гуманизма и общественной солидарности.

Выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» продлится до 8 февраля.

