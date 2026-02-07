Белый дом проведет первую встречу участников Совета мира в феврале

Белый дом намерен провести 19 февраля в Вашингтоне встречу участников Совета мира по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, "Белый дом планирует 19 февраля встречу Совета мира по сектору Газа на уровне лидеров". "Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств на реконструкцию сектора Газа", - приводятся в публикации слова источника из числа должностных лиц США. По сведениям портала, Белый дом рассчитывает, что встреча поможет реализации второго этапа плана по урегулированию в палестинском анклаве.