Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен траур

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

"Верховный лидер Ирана принял мученическую смерть", - сообщила государственная телекомпания IRIB в воскресенье утром.

По данным Fars, Хаменеи погиб на своем рабочем месте.

Госагентство IRNA в свою очередь сообщило, что в связи со смертью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный траур. Также в стране были объявлены семь выходных дней.

Ранее о гибели Хаменеи сообщил Дональд Трамп. "Хаменеи - один из самых злых людей в истории, мертв", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи "не смог укрыться от нашей разведки, систем отслеживания и от нашей совместной работы с Израилем".

"Ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись", - предположил он.

Трамп повторил озвученную в субботу утром мысль о том, что иранцам теперь "нужно взять власть в стране в свои руки". Он вновь призвал военных и полицейских не оказывать сопротивление ударам США.

Источник: Интерфакс