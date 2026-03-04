Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для сотрудников введено новое требование.

Как сообщает Unikal, по поручению нового председателя ASCO Афгана Джалилова, в предприятиях, подчинённых Каспийскому морскому пароходству, двое близких родственников не могут работать одновременно.

То есть от сотрудников, являющихся родственниками и работающих в одном предприятии, требуется, чтобы один из них покинул работу.

В ASCO сообщили, что в настоящее время в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" ведётся работа по совершенствованию механизмов корпоративного управления:

«В этой связи внутренние процедуры пересматриваются, и проводится оперативная деятельность по устранению случаев конфликта интересов в рамках корпоративного права. Трудовые отношения регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и внутренними правилами компании», — говорится в сообщении.

Отметим, что Эфган Джалилов был назначен руководителем ASCO в январе.