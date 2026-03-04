 Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в церемония ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в церемония ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО

First News Media23:15 - 04 / 03 / 2026
Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в церемония ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО

4 марта председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде открыл в своей резиденции ифтарный стол по случаю священного месяца Рамазан.

В мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Арзу Алиева, а также руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из Корана и молитвы Рамазана.

Председатель Управление мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о значении месяца Рамазан, отметил государственно-религиозные отношения и атмосферу религиозной толерантности в Азербайджане. Он сказал, что Азербайджан является государством, которое защищает в мире исламские ценности, интересы, вносит важный вклад в исламскую солидарность, демонстрирует решительную позицию в борьбе с исламофобией.

Затем выступили руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, и другие гости. В выступлениях были высоко оценены шаги, предпринимаемые Азербайджаном на международном уровне в направлении продвижения религиозного и межкультурного диалога, подчеркивалось, что наша страна сформировала в данной сфере образцовую модель.

После этого был открыт ифтарный стол.

