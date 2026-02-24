Испания опровергла утверждения о том, что будет сотрудничать с армией США

Испания опровергла заявления Белого дома о том, что Мадрид будет сотрудничать с армией США.

Oб этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Я категорически это опровергаю. Позиция правительства Испании по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз абсолютно не изменилась», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявляла, что Испания якобы дала согласие на сотрудничество с армией США.

«Что касается Испании, я верю, что они вчера ясно услышали заявление президента. Несколько часов назад они якобы согласились сотрудничать с армией США», — говорила она.