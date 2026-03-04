 Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

First News Media23:00 - 04 / 03 / 2026
Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нейтрализацию баллистической ракеты, запущенной из Ирана, в турецком воздушном пространстве.

Об этом Эрдоган заявил во время ифтара с военнослужащими.

По словам президента, Турция совместно с союзниками по НАТО принимает все необходимые меры в связи с инцидентом:

«В непростые дни для нашего региона мы ни в коем случае не оставляем ситуацию на волю случая. В сегодняшнем случае мы провели тесные консультации с союзниками по НАТО, приняли все необходимые меры и незамедлительно осуществили требуемое вмешательство».

Напомним, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пролетевшая над Ираком и Сирией, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье, когда её курс угрожал воздушному пространству Турции.

Поделиться:
396

Актуально

Политика

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

Общество

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в церемония ифтара по случаю священного ...

Общество

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В мире

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

В мире

Испания опровергла утверждения о том, что будет сотрудничать с армией США

Иран заявил об атаке на офис Нетаньяху

Белый дом не исключил наземные операции США в Иране

Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен траур

Последние новости

Испания опровергла утверждения о том, что будет сотрудничать с армией США

Сегодня, 00:11

Иран заявил об атаке на офис Нетаньяху

04 / 03 / 2026, 23:56

Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра - ФОТО

04 / 03 / 2026, 23:38

Белый дом не исключил наземные операции США в Иране

04 / 03 / 2026, 23:35

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в церемония ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО

04 / 03 / 2026, 23:15

Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

04 / 03 / 2026, 23:00

Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

04 / 03 / 2026, 22:56

Иранский аятолла издал фетву о джихаде

04 / 03 / 2026, 22:40

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

04 / 03 / 2026, 22:20

«Карабах» вышел в полуфинал Кубка Азербайджана

04 / 03 / 2026, 22:00

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

04 / 03 / 2026, 21:50

В Баку автобус №166 возит пассажиров с открытыми дверями - ВИДЕО

04 / 03 / 2026, 21:40

Посол Бразилии в Иране: Правительство Азербайджана оказало нам большую помощь

04 / 03 / 2026, 21:20

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

04 / 03 / 2026, 21:05

Нетаньяху опубликовал обращение к народу Ирана - ФОТО

04 / 03 / 2026, 21:00

ЦАХАЛ заявил об ударе по военному комплексу КСИР в восточном Тегеране

04 / 03 / 2026, 20:40

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

04 / 03 / 2026, 20:20

Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1249 человек на фоне военных действий США и Израиля - ФОТО

04 / 03 / 2026, 20:00

Виктория и Дэвид Бекхэмы публично обратились к Бруклину - ФОТО

04 / 03 / 2026, 19:45

МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после падения сбитой ракеты

04 / 03 / 2026, 19:33
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50