Эрдоган прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нейтрализацию баллистической ракеты, запущенной из Ирана, в турецком воздушном пространстве.

Об этом Эрдоган заявил во время ифтара с военнослужащими.

По словам президента, Турция совместно с союзниками по НАТО принимает все необходимые меры в связи с инцидентом:

«В непростые дни для нашего региона мы ни в коем случае не оставляем ситуацию на волю случая. В сегодняшнем случае мы провели тесные консультации с союзниками по НАТО, приняли все необходимые меры и незамедлительно осуществили требуемое вмешательство».

Напомним, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пролетевшая над Ираком и Сирией, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье, когда её курс угрожал воздушному пространству Турции.