Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1249 человек на фоне военных действий США и Израиля - ФОТО

С 08:00 28 февраля до 18:00 4 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 1249 человек.

Как сообщает АПА, 256 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

11:12

Всего 1 161 человек был эвакуирован с территории Ирана через границу с Азербайджаном на фоне военных операций, начатых США и Израилем 28 февраля.

По информации Report, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 4 марта государственную границу пересекли 224 гражданина Азербайджана.

Помимо этого, из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 361 гражданин Китая, 246 - России, 76 - Пакистана, 46 - Омана, 99 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 9 - Грузии, 7 - Беларуси, по 6 - ОАЭ и Словакии, 5 - Сербии, по 4 - Иордании, Швейцарии, Ирана и Нигерии, по 3 - Катара, Бангладеш, Узбекистана, Мексики и Филиппин, по 2 - Непала, Казахстана, Франции, Кыргызстана, Турции, Италии и Йемена, по 1 - Великобритании, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Мьянмы, Бразилии, Мальдив и Южной Африки.