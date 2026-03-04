«Карабах» вышел в полуфинал Кубка Азербайджана

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся ответный матч 1/4 финала.

Агдамский клуб «Карабах» одержал победу над «Шамахы» со счётом 3:1.

За агдамцев дубль оформил Эммануэль Аддаи, забив на 6-й и 61-й минутах, а третий мяч на 63-й минуте добавил Леандро Андраде. У гостей единственный гол на 31-й минуте провёл Карим Росси, а в концовке встречи он не реализовал пенальти.

Несмотря на поражение в первой игре со счётом 1:2, «Карабах» вышел в полуфинал по сумме двух матчей.

В следующем раунде агдамский клуб сыграет с победителем пары «Сабах» — «Габала», первый матч между которыми завершился нулевой ничьей.