Виктория и Дэвид Бекхэмы публично обратились к Бруклину - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Виктория и Дэвид Бекхэмы публично обратились к Бруклину - ФОТО

Похоже, что в семье Бекхэмов наметилось потепление после громкого конфликта.

В день рождения старшего сына, Бруклина, Виктория и Дэвид Бекхэмы публично обратились к нему в соцсетях - жест, который можно расценить как шаг к примирению.

Родители опубликовали архивные фотографии с Бруклином и сопроводили их эмоциональными подписями, в которых признались сыну в любви - для поклонников это стало особенно заметным сигналом на фоне недавнего напряжения в семье.

Ранее сообщалось, что Бруклин заблокировал родителей в социальных сетях, что только усилило разговоры о серьезном разладе.

Напомним, что в своем скандальном заявлении Бруклин Бекхэм дал понять, что намерен самостоятельно выстраивать личные границы и принимать решения, исходя из собственного понимания ситуации. По словам Бруклина, ему важно сосредоточиться на своей семье и собственном пути, не поддаваясь внешнему давлению.

