Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра - ФОТО

Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра.

В ходе посещения Лейла Алиева поинтересовалась состоянием здоровья детей, проходящих стационарное лечение в больнице с различными диагнозами, обстоятельно ознакомилась с процессом их лечения и созданными условиями. Она также встретилась с малолетними пациентами и их родителями, оказала им моральную поддержку, вручила детям подарки.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов подробно проинформировали Лейлу Алиеву о деятельности медицинского учреждения, оказываемых специализированных медицинских услугах и имеющейся материально-технической базе. Отмечалось, что Наримановская детская клиническая больница Республиканского педиатрического центра в подчинении TƏBİB является единственным в стране специализированным учреждением, оказывающим детям стационарные медицинские услуги в области эндокринологии и аллергологии.

В учреждении с использованием современного медицинского оборудования проводятся диагностические и лечебные мероприятия, применяется комплексный подход к охране и восстановлению здоровья пациентов.