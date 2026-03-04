 МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока | 1news.az | Новости
МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

First News Media21:50 - Сегодня
МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

С первого дня начала военной эскалации наши Посольства и Генеральные консульства, расположенные в регионе, продолжают работу в усиленном режиме, принимаются необходимые меры по оказанию соответствующей поддержки нашим гражданам.

Об этом заявил Айхан Гаджизаде, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос местных СМИ о эвакуации наших граждан из региона Ближнего Востока

По словам представитетя МИД, на данный момент, за исключением одного человека, среди наших граждан пострадавших нет.

"Что касается эвакуации граждан, то сегодня специальным рейсом, выполненным авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии», из города Джидда (Саудовская Аравия) были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, 9 граждан Грузии азербайджанского происхождения и 5 граждан России азербайджанского происхождения.

Кроме того, возвращение в страну наших граждан, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), осуществляется регулярными рейсами соответствующих авиакомпаний ОАЭ. Вчера в общей сложности 257 граждан Азербайджана вернулись на родину. Из города Дубай сегодня запланирован один регулярный рейс, а 5 марта — два регулярных рейса.

Также ведется работа по эвакуации около 200 наших граждан, находящихся в настоящее время в Катаре, специальным авиарейсом. Следует отметить, что в связи с закрытием воздушного пространства Катара планируется эвакуация наших граждан с территории Саудовской Аравии.

Кроме того, в соответствии с предупреждением о поездках, опубликованным Министерством иностранных дел, для выезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, в зависимости от их местонахождения используется сухопутная граница Азербайджана и Турции. На сегодняшний день 260 наших граждан пересекли границу Азербайджана.

Гражданам, находящимся в настоящее время в регионе, рекомендуется внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания и рекомендации местных властей, избегать мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности", - отметил он.

420

