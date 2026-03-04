 Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

First News Media21:05 - Сегодня
Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к руководителям соседних стран.

Его обращение было опубликовано на странице политика в X.

«Дорогие лидеры дружественных и соседних государств, мы пытались предотвратить войну при вашей поддержке и через дипломатические усилия. Тем не менее, военная агрессия оставила нам только один выбор — защищать себя. Мы уважаем ваш суверенитет и продолжаем верить, что мир в регионе должен обеспечиваться самими странами региона», — отметил Пезешкиан.

Поделиться:
1772

Актуально

Политика

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

Общество

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

В мире

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Общество

Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1249 человек на фоне военных действий США и ...

В мире

Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

Иранский аятолла издал фетву о джихаде

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Нетаньяху опубликовал обращение к народу Ирана - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки Али Хаменеи

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Последние новости

Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

Сегодня, 22:56

Иранский аятолла издал фетву о джихаде

Сегодня, 22:40

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:20

«Карабах» вышел в полуфинал Кубка Азербайджана

Сегодня, 22:00

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

Сегодня, 21:50

В Баку автобус №166 возит пассажиров с открытыми дверями - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Посол Бразилии в Иране: Правительство Азербайджана оказало нам большую помощь

Сегодня, 21:20

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Сегодня, 21:05

Нетаньяху опубликовал обращение к народу Ирана - ФОТО

Сегодня, 21:00

ЦАХАЛ заявил об ударе по военному комплексу КСИР в восточном Тегеране

Сегодня, 20:40

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

Сегодня, 20:20

Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1249 человек на фоне военных действий США и Израиля - ФОТО

Сегодня, 20:00

Виктория и Дэвид Бекхэмы публично обратились к Бруклину - ФОТО

Сегодня, 19:45

МИД Турции вызвал посла в Анкаре после падения сбитой ракеты

Сегодня, 19:33

Генконсул: Агдам и Карс станут городами-побратимами

Сегодня, 19:15

Черногория экстрадировала гражданина Азербайджана

Сегодня, 19:00

Арестован «журналист», вручивший поддельную награду чиновнику

Сегодня, 18:45

Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

На очередном заседании Оргкомитета заслушаны доклады по вопросам подготовки к WUF13 - ФОТО

Сегодня, 18:30

Иран и Ормузский пролив: мировые рынки под угрозой резких скачков цен

Сегодня, 18:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50