Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к руководителям соседних стран.

Его обращение было опубликовано на странице политика в X.

«Дорогие лидеры дружественных и соседних государств, мы пытались предотвратить войну при вашей поддержке и через дипломатические усилия. Тем не менее, военная агрессия оставила нам только один выбор — защищать себя. Мы уважаем ваш суверенитет и продолжаем верить, что мир в регионе должен обеспечиваться самими странами региона», — отметил Пезешкиан.