Верховный суд: Распространение личной и семейной тайны влечёт ответственность - ПОДРОБНОСТИ

Верховный суд 24 декабря 2025 года принял новое решение Пленума «О защите личных прав», которое внесло ряд изменений в судебную практику.

Ранее, если одно лицо распространяло ложную информацию о другом, пострадавшее лицо могло обращаться за защитой чести и достоинства, однако если выяснялось, что информация была достоверной, исковые требования не удовлетворялись, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Подчеркивается, что между тем, распространение достоверной информации о человеке без его согласия также является нарушением закона. Это рассматривается как вмешательство в конституционно защищённое право на личную неприкосновенность, и каждый, чьё право нарушено, может ознакомиться с собранной о себе информацией, требовать исправления недостоверных или неполных данных, удаления информации (аннулирования), возмещения морального ущерба и т.д.

Верховный суд своим новым решением отделил это право от права на защиту чести и достоинства и подчеркнул, что право на личную неприкосновенность в конституционном смысле предполагает защиту частной и семейной жизни, уважение к личной и семейной сфере каждого человека, а также создание условий, при которых каждый может чувствовать себя спокойно и безопасно в обществе. В решении суда было подробно раскрыто право на уважение личной и семейной жизни - важный институт права на личную неприкосновенность, который до сих пор оставался относительно мало защищённым в судебных спорах.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ?

Право на уважение личной и семейной жизни - это право сохранять тайну личной и семейной жизни и защищаться от незаконного вмешательства в неё, то есть, от сбора, хранения, использования и распространения информации о личной жизни без согласия человека. Даже после смерти лица это право может защищаться его наследниками.

Закон защищает не только информацию о личной и семейной жизни, но и жилое помещение, автомобиль, служебный кабинет, личные вещи, а также принадлежащих человеку животных, растения и другие объекты личного характера.

Запрещено без согласия человека или без законных оснований собирать, хранить, использовать и распространять сведения о медицинской информации, финансовом и имущественном положении, личной переписке, прошлом и другой информации, составляющей личную тайну; адресе, семейном положении, росте, возрасте, поле, личных отношениях супругов, внутрисемейном поведении, причинах развода, происхождении и состоянии здоровья детей, усыновлении, а также другой конфиденциальной и чувствительной информации о семье. Нарушение этих правил и преднамеренное доведение такой информации до человека влечёт гражданскую ответственность.

Целенаправленный сбор информации о ком-либо без законных оснований строго запрещён. Например, если человек для своих интересов получает доступ к информационной базе с конфиденциальными данными и собирает персональные сведения о другом лице, такие действия считаются незаконными и влекут гражданскую ответственность. Однако если информация стала известна человеку случайно, без его желания, это не считается нарушением закона при условии, что он не использует её против лица, к которому она относится, и не распространяет. Например, если из-за замены телефонов одинаковой модели человек случайно получает чужой телефон и видит на нём личные фотографии или переписку, но не использует и не распространяет их, ответственности он не несёт.

Распространение личной и семейной тайны без согласия лица запрещено. Особенно если это происходит через телевидение, радио, социальные сети и другие массовые средства, массовость распространения может привести к значительному моральному ущербу. Если информация распространяется с помощью аудио- или видеозаписи, ответственность за нарушение права на уважение личной и семейной жизни несут как лицо, распространяющее информацию, так и медиасубъект.

Если содержание программы несёт риск незаконного вмешательства в личные права, медиасубъекты, проводящие регулярные прямые эфиры или серию выпусков, обязаны заранее уведомить участников о том, что они несут ответственность за озвучиваемую информацию и свои действия в эфире с точки зрения права на уважение личной и семейной жизни. В противном случае за допущенные нарушения ответственность несёт сам медиаорган.

Если человек сообщает другому сведения о ком-либо с целью унизить, осмеять, принизить или дискредитировать его, действуя с недобрыми намерениями, это рассматривается как нарушение права на личную неприкосновенность и создаёт основание для морального ущерба. Например, это может касаться раскрытия правдивой информации о состоянии здоровья, физических недостатках, внебрачных детях, внебрачных отношениях, переписке, фотографиях, видео и других законодательно защищённых персональных данных с недобрыми намерениями.

Кроме того, Верховный суд новым решением признал вмешательством в личную неприкосновенность незаконное проникновение в жилое помещение, служебный кабинет, шкафы, рабочий стол, компьютер, сумку или карман лица без его согласия или законных оснований. После принятия решения Пленума также допускается рассматривать причинение ущерба животным или растениям человека как основание для морального ущерба.

Нарушение этих прав, независимо от того, повлекло ли оно уголовную ответственность, влечёт гражданскую ответственность.

Наряду с лицами, которые распространяют информацию, составляющую личную и семейную тайну, ответственность несут также те, кто отвечает за её хранение: учреждения, организации, предприятия, сотрудники кадровых систем, ответственные за управление персоналом, работодатели, клиники, сети мобильной связи, банки, государственные органы, платформы социальных сетей, юридические и физические лица, обеспечивающие незаконный доступ к данным третьим лицам.

Они обязаны защищать персональные данные, находящиеся у них в рамках предоставляемых услуг (в информационных системах), предотвращать их распространение и не допускать доступа к базам данных без согласия лица или законных оснований. Нарушение этих обязанностей расценивается как вмешательство в право на личную неприкосновенность.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ?

Распространение такой информации законно, если лицо дало на это своё согласие - в этом случае гражданская ответственность не возникает. Согласие должно быть выражено явно и не противоречить закону или нормам морали. Лицо может дать согласие в письменной или устной форме, либо продемонстрировать его через поведение или молчание. Например, если кто-то поставил «лайк» под публикацией в социальных сетях о себе и оставил положительный комментарий, это считается согласием.

Кроме того, если информация уже является общедоступной или была обнародована самим лицом, никто не несёт за это ответственности. Например, если человек размещает в интернете свои контактные данные, сведения о жизни, болезни, работе, деловых партнёрах и т.д., это считается раскрытием информации самим лицом, и её последующее распространение другими не создаёт гражданской ответственности.

Распространение личной и семейной тайны государственными органами и другими лицами возможно в случаях, предусмотренных законом. Например, публикация фотографии, описания одежды, роста, возраста, пола и других данных лица, находящегося в розыске, с целью его обнаружения не считается нарушением.

Если информация находится в общественном интересе, её распространение также не рассматривается как нарушение гражданских прав. Поведение, решения и деятельность публичных лиц напрямую или косвенно влияют на общество, поэтому их личная жизнь открыта для общественного контроля.

При этом распространение информации не должно превышать рамки общественного интереса. Например, журналист сообщает обществу, что руководитель местного самоуправления владеет роскошной недвижимостью и автомобилями, которые не соответствуют его официальным доходам, а также что у его ребёнка врождённая патология. Сведения о собственности руководителя относятся к личной информации, но входят в сферу законного общественного интереса, поэтому их публикация не является нарушением. Однако информация о физическом недостатке ребёнка будет считаться незаконным вмешательством в личную и семейную жизнь, поскольку она не имеет общественного значения с точки зрения исполнения публичных обязанностей родителя.