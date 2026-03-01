Сегодня Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет.

Созданное 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики (АДР), АЗЕРТАДЖ прошло сложный, трудный и почетный путь как первое национальное информационное агентство. 2 марта того же года в газете «Азербайджан» были опубликованы первые новостные статьи за подписью АзерТадж. К сожалению, АЗЕРТАДЖ, являющееся наследством республиканской эпохи, просуществовало как независимый источник новостей всего 58 дней.

После распада АДР агентство функционировало как филиал Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) и за 70 лет меняло свое название семь раз, сталкиваясь с жесткими ограничениями в освещении новостей. Однако, несмотря на это, агентство, хоть и с трудом, но до конца выполнило историческую миссию.

После восстановления независимости Азербайджана агентству было возвращено историческое название - с 3 марта 1995 года оно стало называться Государственным телеграфным агентством при Кабинете Министров, а с 17 января 2000 года - Азербайджанским государственным телеграфным агентством.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года название Азербайджанского государственного телеграфного агентства было изменено на Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ).

За этот период агентством в целом были подписаны соглашения о сотрудничестве примерно с 55 зарубежными новостными агентствами и медиасубъектами, осуществляется обмен информацией с агентствами, действующими на 5 континентах. За отчетный год подписано 4 новых соглашения о сотрудничестве.

В рамках международных и региональных медиаорганизаций АЗЕРТАДЖ также тесно сотрудничает с Associated Press, Reuters, Press Association, DPA, Синьхуа и рядом других авторитетных вещателей новостей.

АЗЕРТАДЖ - один из активных членов Совета Всемирного конгресса новостных агентств, Европейского альянса новостных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Редакция 1news.az поздравляет коллектив АЗЕРТАДЖ с годовщиной и желает команде дальнейшего роста, профессиональных побед и успешной реализации новых проектов.