 В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media11:40 - Сегодня
В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане местами наблюдается дождливая погода и сильный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова в Шахбузе составила 39 см, Хыналыге, Грызе - 31, Шеки - 30, Загатале (Алибей) - 29, Гусаре (Лаза) - 22, Шахдаге - 18, Лерике - 15, Халтане - 14, Гахе (Сарыбаш), Дашкесане - 13, Исмаиллы (Ивановка), Габале - 10, Губе- 9, Гедабейе - 8, Алтыагадже, Ярдымлы, Огузе - 5, Гобустане - 4, Шамахы, Гёйгёле - 2 см.

Количество выпавших осадков в Гёйчае составило 15 мм, Балакене - 12, Шахбузе - 10, Товузе, Шабране - 8, Агстафе - 5, Мингячевире, Гёранбое - 4, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамкире, Кюрдамире, Лянкяране, Астаре, Агдаме 3, Нахчыване, Гяндже, Тертере - 2, Джейранчёле, Джульфе, Ордубаде, Нафталане, Агсу, Барде, Евлахе, Сабирабаде, Нефтчале - 1 мм.

Максимальная скорость восточного ветра составляла в Нефтчале 20 м/с, Нафталане - 18 м/с, Билясуваре - 16 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Сарыбаше (Гах), Шеки, Шамахы, Гобустане, Грызе, Гёйчае наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опускалась до 2 градусов тепла, в аранских районах - до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 1, в горных районах - до 4 градусов мороза.

Источник: Report

Поделиться:
192

Актуально

В мире

Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен ...

Политика

МИД Азербайджана: Дипредставительства страны в Ближневосточном регионе работают ...

Политика

Воздушное пространство Азербайджана превратилось в основной транзитный узел для ...

Политика

МИД Азербайджана о ситуации вокруг Ирана: Призываем стороны к максимальной ...

Общество

В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Media.Az отмечает 8-летие

Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

В Шамахы произошло землетрясение

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

Передачи Эльгиза и Толика закрываются

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

С завтрашнего дня на этом маршруте начнут курсировать новые автобусы

Последние новости

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, находящимся в странах Ближнего Востока, усилить меры личной безопасности

Сегодня, 12:13

МИД: Во время военных действий в Иране пострадал один гражданин Азербайджана

Сегодня, 12:04

МИД Азербайджана: Дипредставительства страны в Ближневосточном регионе работают в усиленном режиме

Сегодня, 11:58

В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:40

Пашинян провел заседания Совбеза Армении, посвященное событиям вокруг Ирана

Сегодня, 11:27

В марте жители Земли смогут наблюдать «Поцелуй Венеры»

Сегодня, 11:15

Иранские СМИ опубликовали имена высокопоставленных лиц, убитых в результате атак

Сегодня, 11:08

Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба ВС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:00

Media.Az отмечает 8-летие

Сегодня, 10:21

Трамп пригрозил Тегерану атакой невиданной силы

Сегодня, 10:14

Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:38

Иран временно возглавил совет из трех человек

Сегодня, 09:07

Трамп: Договариваться с Ираном станет намного проще

Сегодня, 09:00

СМИ: Четыре члена семьи Хаменеи погибли после атак Израиля и США

Сегодня, 06:23

Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен траур

Сегодня, 06:00

Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами США, ОАЭ и Катара

Сегодня, 04:30

Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

Сегодня, 03:00

Axios: Военная операция против Ирана рассчитана на пять дней

Сегодня, 00:09

В Шамахы произошло землетрясение

Сегодня, 00:05

СМИ: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит

Сегодня, 00:01
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50