В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане местами наблюдается дождливая погода и сильный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова в Шахбузе составила 39 см, Хыналыге, Грызе - 31, Шеки - 30, Загатале (Алибей) - 29, Гусаре (Лаза) - 22, Шахдаге - 18, Лерике - 15, Халтане - 14, Гахе (Сарыбаш), Дашкесане - 13, Исмаиллы (Ивановка), Габале - 10, Губе- 9, Гедабейе - 8, Алтыагадже, Ярдымлы, Огузе - 5, Гобустане - 4, Шамахы, Гёйгёле - 2 см.

Количество выпавших осадков в Гёйчае составило 15 мм, Балакене - 12, Шахбузе - 10, Товузе, Шабране - 8, Агстафе - 5, Мингячевире, Гёранбое - 4, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамкире, Кюрдамире, Лянкяране, Астаре, Агдаме 3, Нахчыване, Гяндже, Тертере - 2, Джейранчёле, Джульфе, Ордубаде, Нафталане, Агсу, Барде, Евлахе, Сабирабаде, Нефтчале - 1 мм.

Максимальная скорость восточного ветра составляла в Нефтчале 20 м/с, Нафталане - 18 м/с, Билясуваре - 16 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Сарыбаше (Гах), Шеки, Шамахы, Гобустане, Грызе, Гёйчае наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опускалась до 2 градусов тепла, в аранских районах - до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 1, в горных районах - до 4 градусов мороза.

Источник: Report