Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

First News Media22:40 - 25 / 02 / 2026
Сегодня состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). В ходе мероприятия внимание привлекли не выступления учёных, а фотографии. Так, на мероприятии, посвящённом научным вопросам, было замечено, что некоторые учёные задремали.

Среди тех, чьи фотографии были опубликованы, оказался известный учёный - доктор филологических наук, профессор, литературовед Газанфар Пашаев.

Сайт Modern.az связался с Газанфаром Пашаевым, чтобы узнать его мнение о произошедшем.

Ветеран-профессор отметил в интервью, что он не задремал на мероприятии, а внимательно слушал выступающих. Просто на фотографии у него были закрыты глаза:

«Не могу поверить, что с человеком, служащим и государству, и народу, могут так поступить. Мне светили в глаза с одной стороны, а с другой снимали. Я не понял, что это было. Человек с руками в том положении может заснуть? У спящего руки опускаются вниз. Бессовестный светил мне в глаза и снимал на камеру. Ягуб Махмудов - учёный, высоко оценивающий моё творчество, как я могу спать перед ним? Мероприятие было для меня очень интересным и достаточно сжатым по программе».

Газанфар Пашаев также ответил на вопрос о том, спали ли другие коллеги:

«Я не обращал внимания, что происходит вокруг, сидел и не знаю, что делали другие».

Он также рассказал о своих планах:

«Я прошу у Бога времени, у меня есть кое-какие планы. В 2025 году у меня вышли две книги. Книга о иракском исследователе Шамседдине Кузачи «Керкукский мотылёк» будет напечатана через три дня. Моя книга сейчас переводится на английский язык в Индии. Три дня назад моя книга о Насими была издана в Иране на арабском алфавите и только что мне её доставили. Я работаю, занимаюсь наукой. А теперь видите, что находятся люди, которые придираются. Моя книга получила государственную награду. И сразу видно, что есть недоброжелатели. Клянусь Богом, мне светили в глаза. Как я мог знать, что фотографируют меня? Я и так плохо вижу, щурюсь. Меня приглашают на передачи, я выступаю от начала до конца, а потом вижу, что на фотографии у меня закрыты глаза. Поэтому я сказал, что больше не пойду на передачи. А теперь используют это, чтобы сделать фото».


