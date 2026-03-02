На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

Первая дорога вдоль озера, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Баку-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.