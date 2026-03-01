Завтра в Баку будет пасмурно, но без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днём сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, днём +6…+10 °C. Атмосферное давление — 769 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 70–80%, днём — 60–65%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, в горных районах — снег. Днём осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью +0…+4 °C, днём +6…+11 °C, в горах ночью −5…−10 °C, в высокогорье −13…−18 °C, днём −0…−5 °C.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололёд.