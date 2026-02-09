Погода на вторник: В Баку ожидается снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 10 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В течение дня в отдельных районах они могут быть интенсивными. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днём составит +1…+4 °C. Атмосферное давление повысится с 756 до 767 мм рт. ст.

Относительная влажность - 80–85 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Местами будет туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +0…+5 °C, днём – +5…+8 °C; в горах ночью –3…-8 °C, днём –0…-3 °C.

Ночью и утром на горных и предгорных участках дорог возможно образование льда.