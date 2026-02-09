Снегопад и гололед: Дорожная полиция предупредила о рисках на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 10 февраля на территории страны ожидается ветреная погода, временами мокрый снег и снегопад, а в горных и предгорных районах возможно образование гололеда на дорогах.

Главное управление Государственной дорожной полиции в связи с неустойчивыми погодными условиями обращается к водителям с призывом соблюдать осторожность, не оставлять автомобили под объектами, которые из-за сильного ветра могут опрокинуться, сорваться или стать причиной повреждений, а также принимать превентивные меры для предотвращения аварий, особенно с участием прицепных, тентованных и крупногабаритных грузовых автомобилей.

Учитывая, что из-за снегопада дороги станут скользкими, водителей просят по возможности не использовать транспортные средства с шинами, не соответствующими зимнему сезону, особенно в горной местности, убедиться в технической исправности автомобилей и выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями.

Принимая во внимание, что неблагоприятная погода может затруднить и передвижение пешеходов, их призывают проявлять ответственность в вопросах безопасности и воздерживаться от действий, создающих угрозу жизни и здоровью - как собственной, так и других участников дорожного движения.

