Смягчен приговор сыну владельца клиники, убившему охранника

Сын владельца медицинского центра “Aristokrat” Мамедрагима Рагимова - Гасан Рагимли - признанный виновным в совершении убийства, добился смягчения наказания.

Согласно информации, полученной Qafqazinfo, Гасан Рагимли, приговоренный 6 лет назад к 9 годам лишения свободы, был переведен в учреждение по отбыванию наказания участкового типа.

Местный суд принял это решение, приняв во внимание отбытие осужденным 2/3 срока наказания, а также достижение примирения с правопреемником потерпевшего. На этих основаниях представление пенитенциарного учреждения было удовлетворено.

Осужденные, содержащиеся в учреждениях участкового типа, имеют право покидать территорию учреждения в определенные дни. При соблюдении установленных условий осужденный фактически может проводить большую часть времени за пределами колонии.

Напомним, что Гасан Рагимли совершил преступление в 2020 году в клинике своего отца, где работал заместителем директора. Он до смерти избил 58-летнего охранника клиники Мураза Алиева. С целью сокрытия преступления изначально заявлялось, что смерть наступила в результате инфаркта. Однако в ходе совместного расследования полиции и прокуратуры преступление было раскрыто.

Согласно окончательному приговору, Г.Рагимли был осужден на 9 лет лишения свободы. На данный момент его неотбытый срок составляет 3 года.