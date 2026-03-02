 В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

First News Media21:05 - Сегодня
В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

С начала военной операции США и Израиля против Ирана через азербайджанскую границу эвакуированы в общей сложности 553 человека.

Как сообщает Report, с 28 февраля по 2 марта до 20:00 границу пересекли 152 гражданина Азербайджана.

Кроме того, в Азербайджан из Ирана эвакуированы 127 граждан Китая, 114 - России, 65 - Пакистана, 42 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, 2 - Казахстана, 2 - Франции, а также по 1 гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

18:35

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и иностранных государств из Ирана через азербайджанскую границу.

Как сообщает АПА, с 08:00 28 февраля до 14:00 2 марта из Ирана были эвакуированы 370 человек.

Из них 131 человек — граждане Азербайджана, 239 человек — граждане иностранных государств.

13:10

С начала военной операции США и Израиля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 312 человек.

Как сообщает Report, с 28 февраля до 10:00 утра 2 марта государственную границу пересек 101 гражданин Азербайджана.

Кроме того, через азербайджанскую границу были эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

11:33

Переход граждан Азербайджана и иностранных государств из Ирана через пограничный таможенный пункт пропуска Астара продолжается.

Как передает южное бюро Report, в эти минуты через пункт пропуска обеспечен переход 1 гражданина Франции, 7 граждан Таджикистана и 5 граждан Азербайджана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В связи с напряженной обстановкой ряд государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Читайте по теме:

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
1459

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука - ФОТО

Общество

Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ...

Общество

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В мире

Хегсет: Не США начинали войну с Ираном, но при Трампе мы ее закончим

Общество

Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Актёр Эльджан Расулов: Цены в отелях Дубая выросли вдвое - ВИДЕО

Азербайджанских моряков предупредили о запрете на ввоз в РФ узерлика

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Передачи Эльгиза и Толика закрываются

В Сумгайыте расследуют смерть беременной женщины в больнице - ОБНОВЛЕНО

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

Последние новости

Банки ОАЭ столкнулись со сбоями в работе сервисов

Сегодня, 21:54

Эрдоган обсудил напряжённость в Регионе с Марком Рютте

Сегодня, 21:45

Анна Акопян передаёт часть своих вещей государству - ВИДЕО

Сегодня, 21:38

Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

Сегодня, 21:24

Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:10

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 553 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 21:05

Актёр Эльджан Расулов: Цены в отелях Дубая выросли вдвое - ВИДЕО

Сегодня, 21:01

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Сегодня, 20:45

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке - NourNews

Сегодня, 20:36

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 70 объектам «Хезболлы» в Ливане - ВИДЕО

Сегодня, 20:34

Трамп: США и Израиль совместно ликвидировали 49 высокопоставленных иранских чиновников

Сегодня, 20:28

Пехлеви заявил, что не собирается занимать официальные должности в Иране

Сегодня, 20:23

Главы МИД Азербайджана и Иордании обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 20:19

В Москву из Абу-Даби вылетел первый рейс после закрытия неба

Сегодня, 20:06

Аэропорты Дубая частично возобновят работу

Сегодня, 19:51

Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе

Сегодня, 19:48

Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану

Сегодня, 19:40

Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок Франции

Сегодня, 19:30

Азербайджанских моряков предупредили о запрете на ввоз в РФ узерлика

Сегодня, 19:10

Рютте: НАТО не будет принимать участия в операции США против Ирана

Сегодня, 18:50
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50