Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний, убеждены в Торговой палате США

Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний.

Об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

Он отметил, что в составе делегации в Азербайджан прибыла большая группа компаний «от сферы энергетики до телекоммуникаций». Вице-президент палаты подчеркнул, что в делегацию вошли свыше 31 компании и более 60 делегатов, охватывающих практически все отрасли экономики.

Основная цель миссии Торговой палаты США в Баку – это не подписание каких-либо соглашений, а изучение рынка Азербайджана и определение его потребностей. По его словам, миссия призвана предоставить компаниям возможность ознакомиться с деятельностью азербайджанского бизнеса, а также узнать о существующих возможностях и планах правительства.

"Взаимодействие должно быть обоюдным. К примеру, мы будем рады принять у себя президента Азербайджана Ильхама Алиева, министров во время их визитов в Вашингтон или Нью-Йорк для встреч с представителями американских компаний. Мы намерены организовывать мероприятия с участием представителей правительства и частного сектора Азербайджана в различных регионах США, чтобы способствовать развитию партнерских отношений", - отметил Х. Чокси.

Источник: Report