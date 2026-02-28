 В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

First News Media10:25 - Сегодня
В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

В центре столицы подлежат сносу три многоэтажных жилых здания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», речь идёт о пятиэтажных домах по адресам улица Хагани, 54 и улица Узеира Гаджибейли, 51 в Насиминском районе, а также о многоэтажном здании по адресу улица Кёвкяб Сафаралиева, 2.

Жители расположенных рядом домов уже переселены. В настоящее время ведутся подготовительные работы к активной фазе демонтажа.

По имеющейся информации, на месте сносимых зданий одной из строительных компаний планируется возведение более крупного жилого комплекса.

Поделиться:
971

Актуально

В мире

Израиль нанес удар по Ирану - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Шамахы вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Общество

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные ...

Мнение

Ситуация вокруг Ирана напоминает обстановку перед крупным военным ...

Общество

В центре Баку выявлены препятствия для проезда пожарной техники - ВИДЕО

МВД обратилось к гражданам в связи с кибермошенничеством

В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

В Исмаиллы произошло ДТП со смертельныи исходом

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Турции во время операции скончался экс-депутат Милли Меджлиса

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В центре Баку выявлены препятствия для проезда пожарной техники - ВИДЕО

Сегодня, 11:04

СМИ: Израиль атаковал южные районы Ливана

Сегодня, 10:58

Израиль нанес удар по Ирану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

МВД обратилось к гражданам в связи с кибермошенничеством

Сегодня, 10:47

В Тегеране зафиксированы взрывы

Сегодня, 10:40

В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

Сегодня, 10:25

В Исмаиллы произошло ДТП со смертельныи исходом

Сегодня, 10:05

В Шамахы вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:50

Пентагон будет использовать ИИ в секретной военной сети

Сегодня, 09:40

МИД Омана: Иран готов обсуждать имеющиеся у него ракеты

Сегодня, 09:17

Трамп заявил, что Куба терпит неудачу, и допустил ее захват США

Сегодня, 00:02

Риши Сунак назначен советником Владимира Зеленского

Сегодня, 00:00

Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

27 / 02 / 2026, 23:51

Зеленский заявил, что поддержал бы операцию, направленную против режима в Иране

27 / 02 / 2026, 23:40

Скончался исполнитель мейханы Эльшан Бинагади - ВИДЕО

27 / 02 / 2026, 23:23

Билл Клинтон начал отвечать на вопросы в Конгрессе по делу Эпштейна

27 / 02 / 2026, 23:10

В Азербайджане скончался 44-летний врач

27 / 02 / 2026, 23:00

Трамп недоволен переговорами с Ираном

27 / 02 / 2026, 22:40

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

27 / 02 / 2026, 22:25

Ситуация вокруг Ирана напоминает обстановку перед крупным военным противостоянием

27 / 02 / 2026, 22:20
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50