В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

В центре столицы подлежат сносу три многоэтажных жилых здания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», речь идёт о пятиэтажных домах по адресам улица Хагани, 54 и улица Узеира Гаджибейли, 51 в Насиминском районе, а также о многоэтажном здании по адресу улица Кёвкяб Сафаралиева, 2.

Жители расположенных рядом домов уже переселены. В настоящее время ведутся подготовительные работы к активной фазе демонтажа.

По имеющейся информации, на месте сносимых зданий одной из строительных компаний планируется возведение более крупного жилого комплекса.