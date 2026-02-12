 Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

First News Media13:15 - Сегодня
Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным, однако выбор в пользу американских технологий действительно вызывает вопросы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали совместное заявление о завершении переговоров вокруг "Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки в сфере использования ядерной энергии в мирных целях". Они предусматривают внедрение в Армении американских малых модульных реакторов (SMR) на сумму $9 млрд: сначала оборудование на $5 млрд, а остальные $4 млрд составят контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов (в долгосрочной перспективе).

"Предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности нет не то что на территории США, их вообще в принципе нет, они существуют на бумаге", - сказала Захарова.

Она также указала, что каких-либо конкретных деталей по анонсированному в Ереване проекту строительства малых модульных реакторов стоимостью $9 млрд представлено не было.

"Это вызвало дополнительный интерес к теме: что представляют собой такие реакторы и где они уже эксплуатируются", - добавила она.

Захарова отметила, что ряд армянских информационных ресурсов поспешили подать новость как беспрецедентные инвестиции Вашингтона в экономику республики. Однако ключевой вопрос заключается в финансовой модели проекта.

По имеющейся у российской стороны информации, речь идет не о прямых вложениях США, а о схеме, при которой оплачивать предстоит армянской стороне. Предполагалось, что финансирование будет осуществляться через фонд TRIPP, который, как заявлялось ранее, создается для реализации инфраструктурных проектов. Однако на данный момент сам фонд еще не учрежден.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
218

Актуально

Политика

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до ...

Мнение

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Общество

В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для ...

Мнение

Новый вектор, передовые технологии: Азербайджан делает ставку на цифровое ...

В мире

Песков: у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

Россия отказалась от участия в первом заседании Совета мира

Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

Пашинян ждет от зарубежных посольств снятия запрета на посещение приграничья

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Мелони засняли «спящей» на открытии ОИ-2026

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Турция приостанавливает экспорт куриной продукции из-за повышения цен

Последние новости

Задержан известный турецкий ютубер Энес Батур

Сегодня, 14:18

Песков: у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

Сегодня, 14:15

СГБ опубликовала аудиозаписи Рамиза Мехдиева и Ганимата Захида - АУДИО

Сегодня, 14:10

СГБ: Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб

Сегодня, 14:08

СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехдиева с сотрудником иностранных спецслужб

Сегодня, 14:05

Рамиз Мехдиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Россия отказалась от участия в первом заседании Совета мира

Сегодня, 13:35

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Сегодня, 13:28

Фанаты и друзья собрали более 1 млн долларов для семьи Джеймса Ван Дер Бика после его смерти - ФОТО

Сегодня, 13:23

Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

Сегодня, 13:15

Пашинян ждет от зарубежных посольств снятия запрета на посещение приграничья

Сегодня, 13:10

В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

HRANA: Число погибших во время протестов в Иране превысило семь тысяч

Сегодня, 13:00

«Ньюкасл» воодушевляется перед вояжом в Баку

Сегодня, 12:53

Пашинян предложил создать в госучреждениях хоры для «живого» исполнения гимна

Сегодня, 12:48

Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Сегодня, 12:40

Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 12:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36