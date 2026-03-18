Доклад ООН: Ежегодно умирают почти пять миллионов детей в возрасте до пяти лет

По оценкам, в 2024 году 4,9 млн детей, включая 2,3 млн новорожденных, умерли, не дожив до пяти лет.

Новые результаты исследования подчеркивают тревожное замедление глобального прогресса в области борьбы с детской смертностью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН, большинство этих смертей можно предотвратить с помощью доказавших свою эффективность и доступных по цене мер.

Доклад «Уровень и тенденции детской смертности», опубликованный Межведомственной группой ООН по оценке детской смертности, показывает, что, хотя смертность детей младше пяти лет снизилась более чем вдвое с 2000 года, темпы прогресса замедлились более чем на 60 % с 2015 года. Авторы доклада отмечают, что подобное исследование, в котором учтена статистика со всего мира и проанализированы причины смертности, проводится впервые.

Более 100 тыс. детей в возрасте от одного месяца до пяти лет умерли непосредственно от тяжелой формы острого недоедания. Наибольшие показатели зафиксированы в Пакистане, Сомали и Судане. Это первая глобальная оценка данного фактора смертности. Эксперты предупреждают, что фактическое число, вероятно, выше, поскольку недоедание ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость к другим опасным заболеваниям, а многие случаи остаются неучтенными в статистике.

«Ни один ребенок не должен умирать от болезней, которые мы умеем предотвращать. Однако мы наблюдаем тревожные признаки замедления прогресса в области предотвращения смертности среди детей – и это происходит на фоне дальнейшего сокращения глобальных бюджетов», – заявила Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Инфекционные заболевания остаются серьезной угрозой: девять инфекций становятся причиной 43 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет в мире. После первого месяца жизни ведущими причинами гибели остаются такие заболевания, как малярия, диарея и пневмония.

Смертность по-прежнему сосредоточена в ограниченном числе стран с эндемичными инфекциями, включая Чад, Демократическую Республику Конго, Нигер и Нигерию, где конфликты, климатические потрясения, распространение переносчиков заболеваний, устойчивость к лекарствам и другие угрозы продолжают ограничивать доступ населения к профилактике и лечению.

Смертность среди новорожденных теперь составляет почти половину всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, что отражает более медленный прогресс в предотвращении смерти в этот период жизни. Основными причинами являются осложнения, связанные с преждевременными родами, а также осложнения во время родов и инфекции.

Географические различия остаются значительными. В 2024 году на страны Африки к югу от Сахары пришлось 58 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, еще 25 процентов – на Южную Азию.

Дети, проживающие в нестабильных и затронутых конфликтами регионах, почти в три раза чаще умирают до достижения пятилетнего возраста по сравнению с детьми в других районах.

В докладе также отмечается, что в 2024 году умерли 2,1 миллиона детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет. Хотя инфекционные заболевания и травмы остаются основными причинами смерти среди детей младшей группы, в подростковом возрасте структура рисков меняется: среди девочек в возрасте от 15 до 19 лет ведущей причиной смерти является причинение вреда себе, а среди мальчиков – дорожно-транспортные происшествия.

Представители ООН предупреждают, что сокращение внешней помощи подрывает усилия по охране здоровья матери и ребенка.