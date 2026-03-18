Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь его стране.

«Азербайджан уже во второй раз отправляет гуманитарную помощь Ирану. Пользуясь случаем, выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана», - сказал посол журналистам.

Посол отметил, что первая гуманитарная помощь в Иран поступила именно из Азербайджана и некоторые страны выразили намерение использовать территорию АР для оказания гуманитарной помощи ИРИ.

«Это исходит из нашей общей культуры - в трудные дни мы помогаем друг другу. Этот позитивный шаг и добрый жест особенно ценны для Ирана в преддверии праздника Новруз. Надеемся, что будущие праздники будем отмечать вместе», - отметил дипломат.

Как сообщалось, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева сегодня в Исламскую Республику Иран отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Помощь организована в соответствии с телефонным разговором между президентами Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом от 8 марта 2026 года. Цель – оказание поддержки в удовлетворении текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа.

Общий объем отправленной партии гуманитарной помощи составляет 82 тонны: 76 тонн продовольствия и продуктов питания, 4 тонны лекарственных препаратов, а также 2 тонны медицинских принадлежностей.

Гуманитарный груз отправлен 5 грузовыми автомобилями (TIR).

Учитывая приближение праздника Новруз, в гуманитарную помощь также были добавлены праздничные подарки и различные продукция, связанная с Новрузом.

Для сопровождения и передачи очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджанской Республикой, с визитом в Исламскую Республику Иран отправились официальные лица Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел и Агентства государственных резервов Азербайджана.