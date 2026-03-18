Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

В праздничные дни резервные составы будут находиться в состоянии готовности для выпуска на линию. 20–21, 25–28 и 30 марта интервалы движения в направлении «28 Мая - Ахмедлы» составят 2,5 минуты, а 22–24 и 29 марта в том же направлении - до 3 минут. На других участках с 20 по 31 марта интервалы распределятся следующим образом: на линии «Ази Асланов - Ахмедлы» - 7 минут, «Автовокзал - 8 Ноября» - 7 минут, «Автовокзал - Ходжасан» - 14 минут.

Ведомство также усилит меры контроля для обеспечения безопасности пассажиров.