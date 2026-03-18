МИД Ирана призвал дождаться объявления позиции нового лидера по ядерному оружию

МИД Ирана призвал дождаться объявления позиции нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи по ядерному оружию, напомнив, что фетва о его запрете была издана погибшим в результате ударов США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Иранская ядерная доктрина всегда была мирной, и мы всегда стремились и продолжаем стремиться к осуществлению нашего права на использование мирной ядерной энергии. Фетва, как вы знаете, зависит от того, кто ее объявляет. Я пока не в состоянии судить о том, какой будет юридическая или политическая позиция нового лидера по этому вопросу. Насколько я понимаю, она не должна сильно отличаться от нашей прежней политики, но мы должны подождать, пока не узнаем его точку зрения», - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.