Бакинский аэропорт в дни праздника Новруз будет работать в усиленном режиме

В дни праздника Новруз, с 20 по 30 марта, Международный аэропорт Гейдар Алиев будет работать в усиленном режиме.

Это связано с ожидаемым ростом пассажиропотока, сообщает пресс-служба AZAL.

Для удовлетворения возросшего спроса на поездки в праздничные дни все службы аэропорта будут работать в непрерывном режиме. Для обеспечения безопасного и оперативного выполнения полетов деятельность операционных служб будет усилена, а для эффективного управления пассажиропотоком будут приняты дополнительные организационные меры.

В целях своевременного и комфортного прохождения регистрации пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт как минимум за 2–3 часа до вылета. Также в целях экономии времени пассажирам советуется заранее проходить онлайн-регистрацию через официальный сайт или мобильное приложение авиакомпании, выполняющей рейс.

Для удобного проезда из центра города в Международный аэропорт Гейдар Алиев курсирует «Airport Express» (линия H1). Маршрут работает круглосуточно (24/7) от станций метро «28 Мая» (Транспортный обменный центр) и «Кероглу» в направлении Терминала 1 и Терминала 2.

Кроме того, для удобства пассажиров на территории терминалов имеются специальные полосы «drop-off / pick-up», где разрешена кратковременная остановка до 3 минут. В зоне парковки аэропорта первые 15 минут стоянки являются бесплатными.