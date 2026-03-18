Гасан Гасанов: Своеоборазие Азербайджанской версии Новруз-Байрама

Сопоставление зороастрийско-персидской и тюркско-азербайджанской традиции празднования Дня весеннего равноденствия.

В современном мире, есть мнение, что Новруз Байрам, который празднуется в восточных стран, как День Весеннего равноденствия, якобы напрямую связан с персидской традицией и зороастризмом. В данном случае мы попытаемся сопоставить ритуалы зороастрийско-персидского и азербайджанско-тюркской версий встречи Дня весеннего равноденствия.

Важным аспектом является необходимость систематизации ритуального многообразия азербаджанской версии. Основной системной особеностью азербайджанской версии, является наличие восьми праздничных дней из которых один приходится на непосредственно день весеннего равноденствия, а остальные 7 дней на вторники, непосредственно предшествующие праздничному дню и последующие за ним. Каждый из праздничных вторников имеет свою ритуальную версию.

1. Азербайджанцы традиционно встречают новый год в День весеннего равноденствия, что подтвержадется сообщениями Бируни, Насреддина Туси и Улугбека. В персидской традиции с древнейших времен до XI века, новый год отмечался не весеной, а в день летнего солнцестояния 22 июня. Бируни (973–1050) заявляют, что мифический персидский царь Джамшид праздник Нового года, установил в соответствии с персидским календарем, в первый день месяца Фарвердин-Маха – первого летнего месяца, что совпадает со вступлением Солнца в созвездие Рака (22 июня). Бируни отмечает, что за начало года предпочтительнее взять солнцестояние (летнее или осеннее), так как его легче установить невооружённым глазом чем равноденствие. Бируни добавляет, что День равноденствия может определить лишь тот, кто хорошо знаком с астрономией и может пользоваться астрономическими инструментами. Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм, Новый год, они отмечали именно 22 июня.

2. В сообщениях о тюркском календаре, действовашем, по крайней мере, с VI в. Бируни и Насреддина Туси, однозначно сообщают, что тюркский Новый год начинается в марте, в день весеннего равноденствия. В зороастрийской книге «Бундахишн» (IX в.) написано, что зороастрийский год разделен на шесть праздничных периодов (они их называют – гаханбары), это: середина весны; середина лета; праздник сбора урожая; праздник возвращения скота с летних пастбищ; середина зимы, ритуал в честь Фравартиша, что дает основание считать, что у зороастрийцев не было праздника в честь дня весеннего равноденствия.

3. Персы, лишь в исламский период, в начале XI в., когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха стали отмечать Новруз в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает выдающийся зороастровед Мэри Бойс, решение о праздновании Нового года в марте, в День весеннего равноденствия, приняли лишь в начале XX века.

4. Различаются и количество праздничных дней у персов и азербайджанцев. У азербайджанцев праздник состоит из восьми дней, один из которых День весеннего равноденствия, а семь остальных дней состоят из четырех вторников предшествующих празднику и трех вторников последующих после праздника. У персов праздник длится шесть дней подряд, начиная со дня Весеннего равноденствия, при этом согласно Бируни персы не пользовались неделями.

5. Ритуальная система празднования встречи нового года у азербайджанцуев и персов резко различается. О праздничных ритуалах персидской традиции Новруза сообщает Бируни: «В день Науруза, царь начинал празднество и объявлял простым людям, что будет сидеть для них и окажет им милость. Во второй день он принимал тех, кто стоял ступенью выше, то есть дихканов (землевладельцев) и членов знатных земель; в треттий день царь сидел для всадников и для высших мобедов (религиозные служители); в четвертый день – для членов своего дома и родичей, в пятый день – для своих сыновей и клиентов.

Каждому оказывались милости в той мере, в какой он их заслужил, и получал сполна подобающие ему подарки и награды. Когда же наступал шестой день, то царь покончив с удовлетворением нужд, устраивал Науруз для с самого себя, и к нему имели доступ только люди близкие, достойные быть наедине с царем». Примерно такое же описание праздника приводит и Омар Хаййам. Персидский новогодний праздник Новруз, принимая во внимание описания Бируни и Омара Хайама, представляет собой премущественно чествование самого персидского царя и его ближайшего окружения.

В азербайджанской версии все восемь праздничных дней посвящаются восьми языческим боженствам. Основной праздник это непосредственно День весеннего равноденствия, который посвящается языческому богу Солнца. Четыре предшествующих ему праздничных вторника посвящаются божествам Неба, Воды, Земли и Огня. Три праздничных вторника последующие после основного праздника посвящены языческим божествам олицетворяющим человеческие чувства символизирующие культ предков, прорицательство (гадание), благотворительность и жертвоприношения.

В силу определенных исторических реалий, празднование этих трех вторников на стыке 19-20 веков, были совмещены с Днем весеннего равноденствия. В азербайджанской версии праздника нет приоритета царя, как это видим в персидской версии, в данном случае приоритет сил природы и человеческих чувств и все слои населения равноправны. Это по существу общенародное веселье в честь наступления Нового года.

6. Азербайджанцы в честь Дня весеннего равноденствия разжигают праздничный костер в честь языческого божества Огня. Зороастрийцы и современные персы, в честь прихода Весны, не разжигают праздничный костер. Костер зороастрийцы разжигают в честь прихода Зимы и Дня зимнего равноденствия в месяц Дей, который по древнеперсидско-зороастрийскому календарю охватывает период от 22 декабря до 22 января.

7. Азербайджанцы в один из дней предшествующих День весеннего равноденствия, разжигая праздничный костер прыгают через него, сопоровождая молитвами. Зороастрийцы не прыгают через огонь и считают это великим грехом. В зороастрийской книге называемом «О праведном Виразе» говорится, что «зороастрийцу держать огонь под собой грешно» и за это можно попасть в ад.

8. Персы праздничное застолье украшают семью продуктами названия которых начинаются на персидском языке с буквы «С». Эта персидская традиция присутствия на новогоднем праздничном столе семи продуктов названия которых начинаются на букву «С» неприемлема для тюркских народов, так как один и тот же продукт на персидском и тюркском языках начинается с разных букв. В то же время азербайджанский новогдний стол состоит из сладостей, каждое из которых олицетворяет одного из древних языческих божеств символизирующих природную стихию.

Это Шоркокал - символизирующий умирающее Солнце и Ширинкокал - символизирующий возрождающееся Солнце, которым посвящен основной прздничный День Весеннего равноденствия. На праздничном столе имеются также Шекер-чорек символизирующий Небо, которого почитают в первый праздничный вторник; Семени – взращенный посредством воды без земли, символизирующий Воду которого почитают во второй праздничный вторник; Пахлава – символизрующий Землю, которого почитают в третий праздничный вторник; Шекер-бура символизрующий Огонь, которого почитают в четвертый праздничный вторник.

9. Азербайджанской версия праздника День весеннего равноденствия называется Bayram. Махмуд Кашгарлы (XI в.) пишет, что «Bayram – это тюркский праздник, и носит имя «духа хранителя женского пола, называемого – Bay (в настоящее время тюрки эту богиню назвают - Umay)». Слово Байрам согласно Махмуду Кашгарлы, состоит из компонента – «Бай» произшедшего от теонима тюркского языческого божества, «Байат».

Вторая часть «Рам» – образовалось от слова «Арам», так называется месяц март в современном уйгурском календаре. Слово «арам» происходит от слова «ара», что в переводе с древнетюркского языка означает «промежуток», инраче «между прошлым и новым годом». Кроме того, слово «арам», «ырым/ирим» на чувашском, киргизском, казахском, каракалпакском, туркменском, узбекском, тувинском, башкырском, татарском языках представлено следующими значениями: волшебный, чудодейственный, обряды, примета, вера в приметы, предчувствие, предзнаменования.

Таким образом, слово «Байрам» имеет исконно тюркское происхождение и имет следующую семантику: «Месяц почитания Божества Байат, расположенный в промежутке между старым и новым годом», а также месяц «Месяц предзнаменований, примет богини Байат». В Персидской версии праздник называется Новруз, которому Бируни дает следующее определение: «Первый день месяца Фервердин-Маха - Науруз. Это первый день нового года и название его по персидски имеет именно такое значение».

Как видно из изложенногого, у персов и азербайджанцев отличаются ритуалы и мировоззренческая концепция новогоднего праздника, но и даже семантика названий праздника. При этом у персов название прздника носит сугукбо календарный характер означая «Новый день», а у тюрков слово Байрам, отражает природные изменения и носит семантику связанную с языческими божествами.

10. Выше мы отметили, что согласно установки мифического персидского царя Джамшида, новый год был установлен на 22 июня в день летнего солнцестояния. Но сейчас персы, как и азербайджанцы отмечают праздник нового года 22 марта в День весеннего равноденствия. Возникает вопрос, когда произошло это слияние? 15 марта 1079 г. по решению сельджукского султана Мелик-шаха астрономическая комиссия во главе с Омар Хайамом перевела празднование персидского Нового года Новруз со Дня летнего солнцестояния на День весеннего равноденствия.

Точнее, Омар Хайам перевел не только праздничный день, но и реформировал персидский календарь и перевел месяц Фарвердин-Мах с первого летнего месяца на первый весенний месяц. Итак, в результате сельджукской реформы персидский Новый год Новруз, который изначально праздновали 22 июня, располагаясь в созвездии Рака, и тюркский Новый год Байрам, который весь период своего существования праздновали 22 марта, расположенный в созвездии Овна, слились в единый календарный день, и получилось сдвоенное название азербайджанского Дня весеннего равноденствия – Новруз Байрам (Novruz Bayramı).

11. В итоге можно утверждать, что, правильнее будет признать наличие двух различных версий встречи Нового года. Тюркский новогодний Байрам изначально праздновали в День весеннего равноденствия – 22 марта, а персидский Новый год Новруз изначально отмечался в День летнего солнцестояния – 22 июня и лишь в 1079 г. была приурочена Омар Хаййамом ко Дню весеннего равноденствия, согласно решения султана Мелик-шаха из тюркской династии Сельджукидов.

Подобное отличие является результатом раздельного, независтимого, развития каждого из этих праздников. Таким образом, наличие различия между персидской и азербайджанской версиями прзднования Новруз-Байрама дает основание признать, что Азербайджанская версия тюркского праздника Новруз-Байрам является одним из самых древних на Земле и к тому, же не имеет отношения к зороастризму и резко отличается от Новруза, персидской версии встречи Нового года.

Данный материал был впервые опубликован на сайте 1news.az 20 марта 2021 года.