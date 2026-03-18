В Баку задержан наркокурьер из TikTok - ВИДЕО

Сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

Как сообщили в МВД, в результате принятых мер в качестве подозреваемого был задержан Вюсал Гулиев, передает 1news.az.

При нем было обнаружено и изъято около 5 килограммов марихуаны. В своих показаниях В.Гулиев признался, что был вовлечен в наркокурьерство по предложению гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети TikTok. Он планировал получить материальную выгоду, доставляя марихуану по различным адресам на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.