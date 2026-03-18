Трамп заявил, что до полной победы в Иране осталось немного - Corriere della Sera

Президент США Дональд Трамп утверждает, что до полной победы в Иране осталось немного.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с корреспондентом итальянской газеты Corriere della Sera.

«У нас все прекрасно в этой войне. Мы побеждаем с огромным перевесом. Никто еще не видел ничего подобного, и времени понадобится немного», - приводит издание слова американского лидера.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.

Источник: ТАСС