Azərbaycanca
Общество

Фаига Мамедова11:28 - Сегодня
Эти лица будут получать пожизненную пенсию по инвалидности

Административная коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики приняла постановление, определяющее единую судебную практику по вопросу бессрочного назначения трудовой пенсии по инвалидности лицам, достигшим пенсионного возраста в период инвалидности.

Как сообщили 1news.az в Верховном суде, согласно материалам дела, истец с 2017 года получал трудовую пенсию по инвалидности II группы как государственный служащий. Выплаты, назначенные на период инвалидности, производились до июля 2022 года, после чего были прекращены. Истец, ссылаясь на достижение пенсионного возраста, потребовал признать назначенную ему пенсию по инвалидности бессрочной и восстановить выплаты. Ответчик (административный орган) отклонил запрос, мотивируя это тем, что страховой стаж лица составляет менее 25 лет, а стаж госслужбы - менее 15 лет.

Суд первой инстанции отклонил иск, однако апелляционная инстанция отменила это решение, удовлетворив требования истца и придя к выводу, что пенсия должна считаться бессрочной. Ответчик подал кассационную жалобу.

Верховный суд оставил решение апелляционной инстанции в силе, отклонив кассационную жалобу. В постановлении указано: если лицо достигает пенсионного возраста в период инвалидности и на этот момент статус инвалидности остается в силе, трудовая пенсия по инвалидности должна назначаться пожизненно (бессрочно) без необходимости дополнительного обращения.

Коллегия провела расширенный анализ статьи 32.2 Закона «О трудовых пенсиях», отметив, что данная норма императивно предусматривает пожизненное назначение пенсии инвалидам, достигшим пенсионного возраста. При этом закон не устанавливает в качестве условий повторную оценку инвалидности или подачу дополнительного заявления. Основным требованием является достижение установленного законом пенсионного возраста при наличии действующего статуса инвалидности.

Судебная коллегия также подчеркнула: даже если пенсия по инвалидности изначально была назначена на определенный срок, при достижении пенсионного возраста в рамках этого срока у лица возникает право на пожизненные выплаты. Реализация данного права не может ограничиваться дополнительными формальными процедурами.

В решении особо подчеркивается, что обеспечение пенсионных прав является служебной обязанностью административного органа. Согласно принципам Закона «Об административном производстве», орган обязан исследовать обстоятельства не только против лица, но и в его пользу, разъяснять права и обязанности, а также обеспечивать применение закона по собственной инициативе. Формальные требования, прямо не предусмотренные законом, не могут служить основанием для отказа в реализации права на социальное обеспечение.

Исходя из этого, суд признал требование о подаче дополнительного обращения не соответствующим сути закона.

Поделиться:
598

