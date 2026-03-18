СМИ: Алла Пугачева рассматривает переезд в Армению

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 76-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачёва намерена покинуть Кипр, где жила вместе с семьёй после отъезда из России.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

Телеканал НТВ сообщает о том, что вилла Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в элитном посёлке на Кипре выставлена на продажу и доступна для долгосрочной аренды за 15.000 евро (более 29,3 тыс. манатов) в месяц. Отмечается, что недвижимость располагалась рядом с британской авиабазой, которая подверглась атаке дронов, что и стало причиной того, что А.Пугачева покинула Кипр и перебралась в новую страну.

По одним данным, примадонна российской эстрады уже перебралась в Болгарию, где приобрела коттедж за 48 млн рублей (более 990 тыс. манатов). По другим - она пока только выбирает новое место для жизни, рассматривая Армению и Латвию.

Читайте по теме:

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

Алла Пугачева: «Постараюсь дожить до победы света над тьмой»

Алла Пугачева: «Азербайджан – удивительная страна, которая хорошеет год от года, день ото дня!» – ФОТО – ВИДЕО