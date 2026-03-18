Арагчи: Тегеран готов обсуждать перемирие при условии компенсаций

Тегеран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении войны, если они будут подразумевать компенсацию Ирану ущерба.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Многие дружественные нам страны предложили идеи и выразили готовность сыграть роль в достижении мира, - сказал глава МИД в интервью телеканалу Al Jazeera. - Если будет предложение о прекращении войны, соответствующее нашим условиям <..>, а ущерб, понесенный Ираном, будет компенсирован, то мы, безусловно, выслушаем его».

Арагчи добавил. что Тегеран довел свою позицию «до своих друзей». Он также подчеркнул, что Иран не по-прежнему не согласен на прекращение огня.

Источник: ТАСС