Трамп: Операция США против Ирана - шанс, который выпадает раз в несколько поколений

First News Media11:59 - Сегодня
США начали масштабную военную операцию против Ирана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", - сказал американский лидер.

Трамп, обращаясь к иранцам заявил, что операция США против Ирана - шанс, который выпадает раз в несколько поколений.

