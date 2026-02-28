Трамп: Операция США против Ирана - шанс, который выпадает раз в несколько поколений
США начали масштабную военную операцию против Ирана.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", - сказал американский лидер.
Трамп, обращаясь к иранцам заявил, что операция США против Ирана - шанс, который выпадает раз в несколько поколений.
