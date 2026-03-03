ЦАХАЛ: военные Израиля ударили по «секретному ядерному центру» в районе Тегерана

Военные Израиля нанесли удар по «секретному ядерному объекту», который расположен рядом с Тегераном.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, сообщает ТАСС.

«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи», — сказал он.

По словам генерала, на этом объекте якобы находились ученые, которые «пытались разработать ядерное оружие».

Незадолго до этого стало известно, что израильские военные атаковали промышленные объекты в Иране, используемые для производства оружия, в том числе баллистических ракет.