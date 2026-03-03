«Кто-то изнутри»: Трамп рассказал, кто мог бы возглавить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что во главе Ирана мог бы встать популярный внутри страны деятель с более умеренными взглядами. Такое мнение он высказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, как Вашингтон отнёсся бы к возможному приходу к власти старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви, Трамп отметил, что США не придавали этому варианту особого значения. «Думаю, кому-то он нравится, но мы не слишком задумывались об этом», — сказал американский лидер.

По его словам, более предпочтительным мог бы быть кандидат из числа действующих внутренних фигур. «Возможно, кто-то изнутри будет более подходящим. Я говорил об этом. Это может быть человек, который уже находится в стране и пользуется популярностью, если такие есть», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что в Иране «есть более умеренные люди».

При этом президент США предупредил о рисках смены власти. По его мнению, наихудшим сценарием стало бы, если после всех усилий к руководству придёт человек, не отличающийся от прежнего. «Мы не хотим, чтобы это произошло. Худший вариант — пройти через всё это, а через пять лет понять, что у власти оказался кто-то ничем не лучше предыдущего», — отметил Трамп.