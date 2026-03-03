Российский самолет Ил-76 совершил посадку в Лянкяране для перевозки граждан РФ - ОБНОВЛЕНО

Самолёт Ил-76 МЧС России совершил посадку в Лянкяране.

Как сообщает ТАСС, самолёт сел в Лянкяране для перевозки прибывших из Ирана граждан РФ.

Отмечается, что после атаки Израиля и США по Ирану сотни российских граждан пересекли границу через Астаринский пограничный пункт в Азербайджан.

17:42

Самолет МЧС РФ вылетел в Азербайджан, чтобы доставить россиян, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Азербайджана российских граждан. Спецборт... вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза в Москву граждан РФ, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вывоз россиян организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Источник: РИА Новости