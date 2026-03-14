Хикмет Гаджиев обсудил региональные транспортные проекты со спецпредставителем ЕС
Помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные проекты со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии послом Эдуардом Стипрайсом.
Об этом Х.Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.
«Мы провели плодотворные дискуссии со спецпредставителем Европейского Союза по Центральной Азии послом Эдуардом Стипрайсом по вопросам регионального сотрудничества, в частности, по вопросам транспортной доступности, а также по проектам Транскаспийского коридора и TRIPP. Учитывая полноправное членство Азербайджана в Консультативном совете Центральной Азии, открываются значительные возможности для сотрудничества в этом формате», - написал представитель президентской администрации в соцсети.
We held fruitful discussions with Ambassador Eduard Stiprais the Special Representative of the European Union for Central Asia on regional cooperation, particularly focusing on connectivity, as well as the Trans-Caspian and TRIPP projects. Considering Azerbaijan’s full membership… pic.twitter.com/APg7ZiatcQ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 14, 2026