Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном - ОБНОВЛЕНО

Иран не вел никаких переговоров с США.

Об этом в соцсети Х написал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп заявлениями о переговорах пытается манипулировать ценами на нефть и финансовыми рынками.

"Переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль", - отметил Галибаф.

Ранее газета The Jerusalem Post писала, что переговоры с США от Ирана ведет председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

