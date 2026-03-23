Цахал утверждает, что ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по главному штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по главному штабу КСИР в рамках серии атак в центре Тегерана», - говорится в заявлении, пишет ТАСС.

По данным израильских военных, «штаб использовался КСИР для синхронизации действий подразделений и проведения ситуационной оценки», а также «для управления силами «Басидж».