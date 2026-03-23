Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием
Азербайджанец Вагиф Керимов удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РФ».
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что высокое звание присвоено доктору геолого-минералогических наук, профессору и главному научному сотруднику Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.
Отметим, что Вагиф Керимов является автором более 400 научных работ, включая 36 монографий и учебников. Под его руководством подготовлены 42 кандидата наук и свыше тысячи высококвалифицированных специалистов в сфере геологии.
777