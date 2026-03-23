 Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием

First News Media22:57 - 23 / 03 / 2026
Азербайджанец Вагиф Керимов удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РФ».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что высокое звание присвоено доктору геолого-минералогических наук, профессору и главному научному сотруднику Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

Отметим, что Вагиф Керимов является автором более 400 научных работ, включая 36 монографий и учебников. Под его руководством подготовлены 42 кандидата наук и свыше тысячи высококвалифицированных специалистов в сфере геологии.

Поделиться:
777

Актуально

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории ...

В мире

Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

В мире

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном - ...

В мире

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

В мире

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

При крушении самолета в Колумбии один человек погиб, 77 спасены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Российские ювелиры стали делать бриллианты из шерсти питомцев

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Сегодня, 00:00

При крушении самолета в Колумбии один человек погиб, 77 спасены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

23 / 03 / 2026, 23:48

Российские ювелиры стали делать бриллианты из шерсти питомцев

23 / 03 / 2026, 23:40

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

23 / 03 / 2026, 23:20

Нетаньяху: Трамп заявил о возможности «использовать достижения» операции против Ирана

23 / 03 / 2026, 23:00

Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием

23 / 03 / 2026, 22:57

Al Jazeera: Вопрос о закрытии Ормузского пролива все еще открыт

23 / 03 / 2026, 22:51

Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили переговоры с Ираном

23 / 03 / 2026, 22:47

Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

23 / 03 / 2026, 22:45

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии

23 / 03 / 2026, 22:30

Трамп: США с начала эскалации уничтожили 158 кораблей ВМС Ирана

23 / 03 / 2026, 22:16

Глава МИД Бразилии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан своей страны из Ирана

23 / 03 / 2026, 21:40

Цахал утверждает, что ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

23 / 03 / 2026, 21:30

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории Каспия

23 / 03 / 2026, 21:17

Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

23 / 03 / 2026, 20:42

Трамп: Я не хочу смерти Моджтабы Хаменеи

23 / 03 / 2026, 20:30

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном - ОБНОВЛЕНО

23 / 03 / 2026, 20:20

Дональд Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном

23 / 03 / 2026, 20:10

Зидан возглавит сборную Франции по футболу

23 / 03 / 2026, 20:01

В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

23 / 03 / 2026, 19:52
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40