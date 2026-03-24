США настаивают на выводе ВСУ из Донбасса

Как сооб щает Украинская правда со ссылкой на источник в переговорной группе, США продолжают настаивать на выводе украинских войск из Донбасса.

По данным источника, в случае отказа Украина рискует потерять американскую помощь.

«Наши тратят массу времени на то, чтобы как-то оттянуть американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или ещё чего-то. Но в какой-то момент всё отбрасывается — и мы снова слышим: «Надо выйти». И так по кругу».

По его словам, на фоне такой позиции США могут вовсе отказаться от участия в переговорном процессе и переключить внимание на ситуацию с Ираном.