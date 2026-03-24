Спикер парламента Армении: Выборы 2026 года станут выбором между миром и войной

Очевидно, что в Армении фактически существуют два полюса, один из которых предъявляет территориальные требования к своим соседям, а другой выступает с повесткой мира, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Мы должны выстроить такие отношения в регионе, чтобы ни одна из сторон не подумала о нападении на другую. Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашем регионе царил мир и не было войны. Вы понимаете, о чем реваншистские разговоры Кочаряна и подобных ему политических деятелей? Это делается для того, чтобы Армения вошла в состав другого государства или, по крайней мере, была в зависимости от него, чтобы были российские миротворцы и вечная война, в которой будет модератор», - заявил Симонян.

Касаясь мирной повестки, он сказал: «Разве не хорошо, что Республика Армения сейчас не участвует ни в каких процессах, в результате которых должны гибнуть наши дети? Плохо это? Думаю, что хорошо. Наша оппозиция считает, что она должна выдвигать требования, выдвигать политические требования и тем самым вносить их в политическую повестку. Да, мы внесли нашу поляризацию, да, действующая власть Республики Армения – «Гражданский договор» – партия мира, а основные оппозиционные игроки – партия войны. Такова нынешняя реальность. Цель следующая: после распада СССР повсюду остались нерешенные пограничные вопросы – в Центральной Азии, в Украине и на нашей территории. Нам сказали, что раз уж вы живете в Республике Армения, вы всегда должны мечтать о том, что ваш дом не только здесь, но и там, мы будем за вашей спиной там, чтобы мы всегда были в зависимости от них. Я не изобретаю велосипед, да, есть партия войны, есть партия мира. И на выборах 2026 года выбор будет между миром и возможной войной».

Источник: News.am