Девлет Бахчели: Эскалация в регионе становится все более непредсказуемой

Международное право подорвано, а система ООН переживает самый тяжелый период своей истории.

Соседние с Турцией страны охвачены эскалацией, а бомбардировки ядерных объектов усилили напряженность в регионе. Надвигается масштабный энергетический кризис. Военные действия носят все более непредсказуемый характер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции ПНД в Анкаре.

Д. Бахчели подчеркнул, что в Анкаре выступают за прекращение конфликтов в исламских странах.

Лидер одной из политических сил Турции считает, что в случае активного вовлечения стран Персидского залива в конфликт вокруг Ирана, проблема не ограничится рамками региона, а «будет распространяться волнами на весь мир».

Д. Бахчели назвал «достойной примера» позицию властей Испании по Ирану, призвав все страны «равняться на Мадрид».

«На фоне происходящего, как никогда важно укрепление единства и сплоченности Турции. Уверен, что путь, по которому сегодня следует Анкара, а именно, сочетание глубокого анализа глобальных процессов, продуманности действий и приверженности к принципам справедливости, приведут нас к желаемому, превратив Турцию в сверхдержаву», - уверен глава ПНД.

