Новым секретарем Совбеза Ирана назначили Мохаммада Багера Зольгадра

First News Media15:43 - Сегодня
Мохаммад Багер Зольгадр указом президента Ирана назначен новым секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Об этом сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

«С одобрения верховного лидера исламской революции и указом президента Мохаммад Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», - написал Табатабаи в X.

Отметим, что Зольгадр заменит на этом посту Али Лариджани, убитого в результате израильского авиаудара 17 марта.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40