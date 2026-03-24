Новым секретарем Совбеза Ирана назначили Мохаммада Багера Зольгадра

Мохаммад Багер Зольгадр указом президента Ирана назначен новым секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Об этом сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

«С одобрения верховного лидера исламской революции и указом президента Мохаммад Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», - написал Табатабаи в X.

Отметим, что Зольгадр заменит на этом посту Али Лариджани, убитого в результате израильского авиаудара 17 марта.